Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами

Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам. Такое заявление он сделал на Уральском форуме Банка России «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. На сегодняшний день без решения правоохранительных органов банки не вправе отказать клиенту в выдаче денег по его требованию в офисе.

«Надо давать больше полномочий банкам… Например, мы арестовываем деньги, но вопрос в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать „свои деньги“. Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры», — сказал Андрей Костин.

Спикер добавил, что два первых уголовных дела в рамках нового законодательства о дропперстве было заведено против дропов, которые пытались похитить средства клиентов ВТБ. Сегодня против четверти выявленных в банке дропов ведутся уголовные дела.

Андрей Костин отметил, что 2025 год стал поворотным в деле борьбы с мошенничеством: «Это первый год, когда была начата такая консолидированная и комплексная атака на фрод».

По данным банка, за три последних года выявлено 380 тыс. дропов, почти половину из них — в прошлом году. Клиентам возвращено со счетов дропов более 485 млн рублей.

Андрей Костин также добавил, что выступает за активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство — это преступление. Он напомнил про цитату из романа «Мастер и Маргарита»: «Никогда не разговаривайте с неизвестными».

«Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают», — посетовал Костин, отметив, что банкам надо больше фокусироваться на разъяснительной работе с клиентами.

Во время обсуждения «третьего пакета» мер по противодействию мошенничеству Андрей Костин отметил, что ограничение 20 карт на одного человека слишком мягкое. «Кто это придумал — на одного человека 20 карт? Зачем столько, они даже в бумажник не влезут, — прокомментировал Костин. — Здесь честные люди сидят — поднимите руки, у кого больше 20 карт». Но ни один человек не поднял руку.

«По тому, как аудитория отреагировала, вы, пожалуй, да, где-то правы», — согласилась глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Андрей Костин во время дискуссии призвал как можно скорее ввести в легальный оборот расчеты в криптовалюте.

«Нужно как можно быстрее обелять расчеты в этой валюте. У нас очень большое количество клиентов, даже крупных экспортеров, просят: дайте нам белый способ расчетов в криптовалюте. Нам нужно создавать биржи, всё равно от криптовалют не уйти, их нужно вводить в оборот как можно быстрее», — подчеркнул глава ВТБ.

Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что Россия движется по этому пути, но нужно понимать, что это необходимо развивать как регулируемый сектор.