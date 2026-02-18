Глава ФАС: тарифы ЖКХ с 1 января не изменились

С начала года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства остались неизменными. Об этом 18 февраля сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», — сказал Шаскольский.

Он отметил, что при получении новых данных будут проведены проверки в субъектах и приняты меры.