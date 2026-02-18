Директора детского спортивного центра оштрафовали за найм бывшего госслужащего

По данным прокуратуры, в детское спортивное учреждение Щацкого округа на должность замдиректора по административно-хозяйственной работе приняли работника после увольнения с должности муниципальной службы. Отмечается, что директор учреждения не сообщил в десятидневный срок о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим по последнему месту его работы. На него возбудили дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего»). По результатам рассмотрения назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

