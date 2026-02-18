16% рязанцев планируют продлить отдых на 23 февраля отпусками или отгулами

16% рязанцев планируют продлить отдых на 23 февраля с помощью отпусков или отгулов. Об этом сообщил сервис SuperJob.

В этом году работающие по пятидневной схеме смогут отдохнуть три нерабочих дня подряд.

Мужчины чаще, чем женщины, намерены использовать дополнительные дни отдыха, а среди респондентов старше 45 лет желание продлить отпуск выражают 19% опрошенных.

В то же время 59% рязанцев не планируют никаких изменений в своем графике, а 17% работают по сменному графику.

Интересно, что среди респондентов с доходом до 80 тысяч рублей только 6% собираются брать отпуска и отгулы, в то время как среди тех, чья зарплата превышает 150 тысяч рублей, таких уже 18%.