12 рязанских водителей оштрафовали за непристегнутых детей

Сотрудники ГАИ Рязанской области обнаружили 12 нарушений правил перевозки детей, по которым на водителей составлены протоколы. Отмечается, что за вождение без ремня и перевозку пассажиров без него грозит штраф — 1500 рублей. За нарушение правил перевозки детей — 5000 рублей.