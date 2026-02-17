Взрыв произошел в военной комендатуре в Ленобласти, есть погибшие

В Сертолово Ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры. По последним данным, погибли три человека, еще один находится под завалами — спасатели пытаются его извлечь, пишет «Осторожно, новости».

Взрыв прогремел в 14:20 во Всеволожском районе. В результате обрушились второй и третий этажи здания вместе с чердаком, передает Mash. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения. Завалы разбирают вручную с использованием тяжелой техники для подъема бетонных плит.

По данным СМИ, одного из погибших придавило упавшей монолитной плитой. Местные жители сообщили, что слышали мощный взрыв — «тряслись окна».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что поручил силовым структурам оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. Причины взрыва устанавливаются.