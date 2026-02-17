Врачи порекомендовали есть блины с тушеными овощами и шпинатом на Масленицу

Для блинов на масленичной неделе рекомендуется использовать в качестве начинки тушеные овощи, постное мясо или рыбу, а также творог и шпинат. Об этом в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Красногорской больницы Елену Пехотину, передают «Известия».

Специалист отметила, что идеальный блин должен содержать белок и клетчатку для предотвращения резких скачков сахара и обеспечения длительной сытости.

«Наиболее сбалансированные варианты — это творог 2-5% жирности в сочетании с йогуртом, отварное мясо птицы, нежирная рыба, тушеные овощи — кабачки, тыква, а также яблочное пюре без сахара», — цитирует Пехотину агентство городских новостей «Москва».

Зелень и шпинат обогатят начинку витаминами, сообщает 360.ru. Врач предупреждает, что сочетания жиров с быстрыми углеводами, такие как сгущенное молоко, жирные кремы, жареный бекон, колбасы и майонезные заправки, тяжелы для пищеварения. Также рекомендуется избегать блинов с соленой рыбой и большим количеством сыра. Людям с хроническими заболеваниями следует выбирать начинки с низким гликемическим индексом, особенно при диабете.