Власти Рязани и области отчитались об уборке улиц от снега

На заседании правительства региона 17 февраля обсудили, как коммунальные службы справляются с последствиями снегопадов. Глава горадминистрации Борис Ясинский озвучил масштабы работ. Коммунальщикам нужно убрать 530 километров дорог, 660 километров тротуаров и более 480 остановок общественного транспорта. В ночную смену 17 февраля на улицы выходило более 170 единиц техники для уборки. Задействованы все муниципальные организации, подрядчики, а также строительные и дорожные предприятия. На региональных трассах работало еще около 350 машин.

Вице-губернатор Артем Бранов сообщил, что вместе с Борисом Ясинским лично объехал центральные улицы города ночью.

«КДМки уже на ходу не справляются, приходится экскаваторами расчищать, что замедляет темпы работы», — заявил Бранов.

«До новых снегопадов — два дня. Нужно максимально эффективно использовать это время, а также следить за качеством уборки. Жалоб по-прежнему много», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор также поручил усилить контроль за уборкой дворовых территорий и школьных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в трех школах Кадомского округа отменили занятия из-за снегопада.