В Рязанской области продавец похитил деньги из кассы и устроил себе отпуск

В поселке Шилове полицейские раскрыли кражу из магазина бытовой электроники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Представитель магазина сообщил в полицию о том, что из кассы пропало более 43 тысяч рублей. По его словам, кража могла произойти несколько дней назад.

Полицейские начали расследование и выяснили, что на работу не вышел продавец, 38-летний местный житель. Связаться с ним не удавалось, и родственники также не знали, где он находится.

Оперативники выяснили, что мужчина был у знакомого. Они задержали его и установили, что он присвоил деньги из кассы, чтобы провести зимний отпуск в многодневной застолье.

Теперь ему грозит уголовное дело, которое может закончиться тюремным сроком до 2 лет.