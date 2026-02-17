В Самаре глыба льда с крыши упала на коляску с младенцем

В Самаре в Железнодорожном районе наледь с крыши дома упала на коляску с четырехмесячным ребенком. Младенца госпитализировали, сообщили 17 февраля в СУ СК России по Самарской области.

«Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует», — уточнили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Прокуратура Железнодорожного района Самары также начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

Фото: СУ СК России по Самарской области.