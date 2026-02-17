В рязанскую колонию пытались пронести телефоны в вафельном торте и салфетках

В ИК-6 УФСИН России по Рязанской области при досмотре передачи на имя осужденного обнаружили запрещенные предметы — мобильные телефоны и аксессуары к ним. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным УФСИН, устройства спрятали в упаковках с солью, влажными салфетками, стиральным порошком, а также в пачках с чаем и вафельным тортом. При этом вся продукция имела заводскую упаковку.

Всего в посылке нашли пять сотовых телефонов, два шнура и беспроводные наушники. В отношении отправителя составили протокол об административном правонарушении.