В Рязанском ГАТУ два победителя Чемпионата «Профессионалы»

Студенты факультета СПО Рязанского ГАТУ одержали победу сразу в двух номинациях Чемпионата, участие в котором приняли более 350 обучающихся в различных компетенциях.

В компетенции «Ветеринария» лучшим в регионе стал студент 4 курса Константин Мордакин.

В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» победу одержал студент 3 курса Иван Сидоров.

«Было непросто выполнять все задания, четко придерживаться регламента. Конечно, большую помощь оказывали наставники при подготовке к Чемпионату», — рассказывает Иван Сидоров, обучающийся по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

«Почти не волновался и знал, как правильно выполнить все конкурсные задания», — рассказывает про свои впечатления от участия Константин Мордакин. Всегда хотел работать с животными, поэтому и выбрал для себя профессию ветеринара, очень рад, что удалось принести родному университету победу".

Победители регионального этапа представят Рязанскую область в национальных финалах Чемпионата, которые пройдут в других регионах страны.

Студенты факультета СПО Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева с 2020 года участвуют в Чемпионате по профессиональному мастерству в различных компетенциях, одерживая победы, представляют Рязанскую область в финалах.