В рязанской женской консультации № 1 открылась комната матери и ребенка

В рязанской женской консультации № 1 открылась комната матери и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава. В комнате есть пеленальный столик с гигиеническими принадлежностями, место для кормления. Здесь можно переодеть или покормить ребенка в ожидании приема. Отмечается, что комната находиться на втором этаже, в кабинете № 21. Время работы совпадает с графиком женской консультации.

В рязанской женской консультации № 1 открылась комната матери и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В комнате есть пеленальный столик с гигиеническими принадлежностями, место для кормления. Здесь можно переодеть или покормить ребенка в ожидании приема.

Отмечается, что комната находится на втором этаже, в кабинете № 21. Время работы совпадает с графиком женской консультации.