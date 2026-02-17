В Рязанской области сгорел дом пожилой пары

Пожар произошел в деревне Роскино Пронского округа около полудня 16 февраля. Горел двухэтажный жилой дом. На тушение прибыли две машины «Новомичуринского Центра 112» и одна из Пронской пожарной части № 33. «Щитовой дом спасти не удалось, ветер был очень сильный, прямо штормовой», — сообщил начальник Пронской пожарной части Сергей Колганов. Отмечается, что в доме жила семейная пара пенсионеров. Во время пожара их не было, они уехали к дочери в Новомичуринск.