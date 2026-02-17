В Рязанской области ожидаются сильные морозы

В области 18 февраля будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах — гололедица. Ночью и утром местами прогнозируют туман. Ветер будет северный и восточный, до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −25…−20°С. Местами столбики термометров опустятся до -28°С. Днем ожидается −14…−9°С.