В Рязани провели рейды по неблагополучным семьям

Рейды по семьям в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, провели в Советском районе города. В мероприятии приняли участие представитель ГУ МЧС России по Рязанской области, сотрудники ПДН, специалисты ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». Сотрудники ПДН оценивали санитарное состояние жилья, наличие продуктов питания и необходимой одежды для детей. Во время рейдов в одном из домов представитель МЧС выявил нарушения. Ветхая проводка и захламленность в квартире создавали угрозу возгорания Родителей предупредили о соблюдении безопасности в быту.

В Рязани провели рейды по неблагополучным семьям. Об этом сообщает пресс-служба региональной комиссии по делам несовершеннолетних.

