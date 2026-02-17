В Рязани произошло ДТП с маршруткой, дорога перекрыта

Отмечается, что ДТП произошло 17 февраля на Касимовском шоссе, на остановке «Микрорайон № 1». Судя по кадрам, столкнулись маршрутка и легковушка. По словам очевидцев, проезд заблокирован. Ранее на Касимовском шоссе столкнулись пикап и грузовой автомобиль.