В Рязани произошло ДТП с маршруткой, дорога перекрыта
Отмечается, что ДТП произошло 17 февраля на Касимовском шоссе, на остановке «Микрорайон № 1». Судя по кадрам, столкнулись маршрутка и легковушка. По словам очевидцев, проезд заблокирован. Ранее на Касимовском шоссе столкнулись пикап и грузовой автомобиль.
