В Рязани попавшие в ДТП машины перекрыли проезд

Как рассказали очевидцы, авария случилась 17 февраля на Касимовском шоссе. Предположительно, столкнулись пикап «Форд» и грузовой автомобиль. Отмечается, что проезд перекрыт. Водителей призвали искать пути объезда.