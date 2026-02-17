В Рязани на платной парковке застрял внедорожник, в мэрии ответили на жалобы

В Рязани на платной парковке застрял внедорожник, в мэрии пообещали расчистить парковки на Введенской «в текущем месяце». Информация об этом опубликована в соцсетях. Рязанка связала инцидент с застрявшим внедорожником с тем, что коммунальные службы не чистили платные парковки на улице Введенской «за зиму ни разу». В рязанской мэрии ответили на возмущение. Там сообщили, что в начале февраля коммунальные службы проводили расчистку на территории, но после обильного снегопада парковка снова оказалась засыпана снегом. «Мы планируем провести повторные работы по расчистке в текущем месяце, чтобы восстановить доступность парковки для автовладельцев», — сообщили в ведомстве.

