В Рязани из-за ремонта на теплосетях отключили горячую воду и отопление

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на теплосетях подача отопления приостановлена на следующих улицах: Молодцова, дома №№ 4, 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1; Дачная, дом № 2; Зубковой, дома №№ 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6. Горячей воды нет в домах №№ 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2 на улице Бирюзова, а также в детском саду № 3. В теплосетях не уточнили, когда подачу отопления и горячей воды восстановят.

