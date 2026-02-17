В Ростовской области после задержания в полиции погиб мужчина

В Ростовской области в отделе полиции погиб 34-летний мужчина после задержания. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту его смерти. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

В посте отмечается, что задержание Алексея Ш. произошло утром 11 января в его доме в Новошахтинске. По словам матери Раисы, сотрудники полиции ворвались в их дом, повалили сына на пол и увезли в неизвестном направлении, не объяснив причин задержания и не дав ему возможности одеться.

Семья пыталась выяснить местонахождение Алексея, обращаясь в местный отдел внутренних дел, но на звонки отвечали, что «с ними свяжутся». Вечером к дому Раисы подошли двое мужчин и сообщили о смерти ее сына.

Как выяснилось, Алексей был доставлен в отдел полиции в посёлке Новая Соколовка, где ему дважды вызывали скорую помощь. Первая бригада медиков сделала ему укол, а вторая, приехавшая около 11 утра, констатировала смерть.

Согласно заключению экспертизы, причиной смерти стало острое комбинированное отравление. Однако у мужчины также были зафиксированы травмы черепа, поясницы, разрыв печени и множественные ссадины.

10 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью (часть 5 статьи 286 УК).