В России расширят список причин для аннулирования водительских прав
С 1 марта 2027 года водительские права в России могут быть аннулированы при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Речь идет о заболеваниях, создающих повышенный риск на дороге: тяжелые психические расстройства, эпилепсия, серьезные нарушения зрения и другие состояния, способные привести к потере контроля над автомобилем.

Якубовский подчеркнул, что мера не носит карательный характер, а направлена на повышение безопасности на дорогах. Решение об аннулировании принимается на основании медицинских данных, а не произвольно.

При этом запрет не является пожизненным: после улучшения состояния здоровья и подтверждения комиссии о возможности безопасного управления транспортом гражданин сможет восстановить права. Перед окончательным аннулированием предусмотрена процедура уведомления и внеочередного медицинского освидетельствования.