Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 76.68 / 76.80 17/02 12:15
Нал. EUR 91.05 / 91.99 17/02 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
358
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
921
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 427
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
5 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России хотят закрепить приоритет трудоустройства россиян перед мигрантами
В Трудовом кодексе РФ предлагают закрепить приоритет трудоустройства граждан России перед иностранными гражданами или лицами без гражданства. О подготовке соответствующего законопроекта сообщили «Российской газете» во фракции ЛДПР.

В Трудовом кодексе РФ предлагают закрепить приоритет трудоустройства граждан России перед иностранными гражданами или лицами без гражданства. О подготовке соответствующего законопроекта сообщили «Российской газете» во фракции ЛДПР.

Инициатива разработана депутатами фракции во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«Сначала получать работу должны те, кто родился и живет в стране, и только потом стоит приглашать на наш рынок труда мигрантов», — заявил он.

Согласно законопроекту, приоритет россиянам будет даваться с учетом существующих норм Трудового кодекса и законодательства о правовом положении иностранных граждан. Поправки затрагивают статьи 327.1 и 351.5 ТК РФ.

По мнению авторов, поправки помогут снизить практику «серого» трудоустройства и недоплаты зарплат, которая часто встречается при найме мигрантов, особенно в строительстве и ЖКХ.

Для реализации инициативы потребуются также изменения в Законе о правовом положении иностранных граждан.