В России хотят закрепить приоритет трудоустройства россиян перед мигрантами

В Трудовом кодексе РФ предлагают закрепить приоритет трудоустройства граждан России перед иностранными гражданами или лицами без гражданства. О подготовке соответствующего законопроекта сообщили «Российской газете» во фракции ЛДПР.

Инициатива разработана депутатами фракции во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«Сначала получать работу должны те, кто родился и живет в стране, и только потом стоит приглашать на наш рынок труда мигрантов», — заявил он.

Согласно законопроекту, приоритет россиянам будет даваться с учетом существующих норм Трудового кодекса и законодательства о правовом положении иностранных граждан. Поправки затрагивают статьи 327.1 и 351.5 ТК РФ.

По мнению авторов, поправки помогут снизить практику «серого» трудоустройства и недоплаты зарплат, которая часто встречается при найме мигрантов, особенно в строительстве и ЖКХ.

Для реализации инициативы потребуются также изменения в Законе о правовом положении иностранных граждан.