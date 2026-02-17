В РКН ответили на вопрос об ограничениях против сервисов Windows в России

В РКН ответили на вопрос об ограничениях против сервисов Windows в России. Об этом 17 февраля сообщило ТАСС.

