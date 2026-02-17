В РФ может появиться список невозвратных товаров для маркетплейсов

На совещании отметили важность разделения ситуаций, когда покупатель отказывается от товара при получении, и случаев возврата уже полученного товара. Предложено составить список товаров, от которых нельзя отказаться при получении, включая продукты питания, лекарства и медицинские изделия. Также планируется выделить категорию товаров, которые нельзя вернуть после получения, отказ от которых возможен только до доставки. В эту категорию войдут электроника, парфюмерия и косметика.

На российских маркетплейсах могут ввести товары с ограниченным сроком возврата, которые можно будет вернуть только до получения или в пункте выдачи. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства экономического развития по итогам стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, передают «Известия».

«Для всех иных товаров, не попавших в эти категории, нужно уточнить процедуры контроля за возвратами. В том числе, когда товар можно вернуть, — целостность упаковки, идентификаторов, пломб. И добавить требование по фото- и видеоконтролю в пункте выдачи или при приемке курьером с обязательным доступом продавца к этим материалам по запросу», — цитирует пресс-служба главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Также продавцы на маркетплейсах смогут удерживать с потребителя расходы на обратную доставку при возврате товара. Предложения внесут в закон «О защите прав потребителей» для учета развития платформ и пунктов выдачи.