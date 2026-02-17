В Касимове центральная ель накренилась из-за непогоды

В Касимове центральная городская ель покосилась и грозит падением из-за сильной непогоды. Об этом сообщили местные жители в паблике «Автоклуб Касимов.

Верхушка уже заметно накренена и может упасть в любой момент. Демонтаж ёлки планируют провести в ближайшее время.