В Госдуме заявили, что надежда на снятие ограничений с Telegram есть

Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, если компания выполнит требования российского законодательства. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По словам Свинцова, до 1 апреля у компании есть время для урегулирования ситуации.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о возможной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В Роскомнадзоре заявили, что им нечего добавить к ранее опубликованной информации.

«Telegram может легализоваться. И с 1 апреля ограничения могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и выполнении комплекса мер — открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов и блокировка запрещенного контента», — подчеркнул он.

Парламентарий также отметил, что озвученная в СМИ дата «выбрана как юмористическая». При этом он напомнил, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тысяч каналов и файлов.

«Взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть», — заключил Свинцов.