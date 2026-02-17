В Госдуме призвали не пугать россиян заявлениями о блокировке Telegram

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, призвал не пугать россиян блокировкой Telegram с 1 апреля. «Сейчас важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации», — заявил депутат.

Немкин отметил, что Telegram удаляет каналы с нелегальным контентом, но платформе нужно больше усилий для соответствия российским законам. Депутат подчеркнул, что блокировку мессенджеров следует принимать на основе реальных изменений и защиты граждан.