В Госдуме предложили ограничить наценки в магазинах

В Госдуме хотят ввести ограничения на наценки в магазинах, чтобы помочь людям справиться с высокими ценами на продукты. Об этом пишет «Абзац».

Сергей Миронов, председатель фракции «Справедливая Россия», рассказал, что иногда разница между ценой, по которой магазины закупают товары, и тем, сколько они стоят на полках, достигает 300%. Это создает серьезные проблемы для граждан.

Депутаты предлагают новый закон, который будет ограничивать прибыль крупных торговых сетей. Они хотят, чтобы на социально важные товары наценка не превышала 15% от цены производителя. Также магазины должны будут указывать себестоимость товаров на ценниках.

Кроме того, депутаты планируют защитить малый бизнес, сократив сроки выплат от крупных сетей к небольшим предприятиям. Они также хотят, чтобы в магазинах продавались товары местных фермеров.

Миронов подчеркнул, что эти меры нужны для борьбы с необоснованным повышением цен, особенно сейчас, когда наблюдается рост продуктовой инфляции. Ожидается, что Госдума рассмотрит эти предложения уже в апреле.