В Госдуме планируют создать агентство по профилактике и противодействию травле

Депутаты Госдумы Владимир Плякин, Ксения Горячева и вице-спикер Владислав Даванков предложили создать федеральное агентство для предотвращения буллинга. «Считаем необходимым рассмотреть возможность создания федерального агентства по профилактике и противодействию буллингу (включая школьную травлю и кибербуллинг) в качестве единого координатора государственной политики и практических мер помощи», — сказано в документе.

Депутаты предлагают наделить агентство полномочиями для разработки стандартов по предотвращению травли и создания руководства для родителей и школ.