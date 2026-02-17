В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе

В Дагестане возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после гибели человека при возгорании цистерны со сжиженным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По данным следствия, пожар произошел в поселке Новый Хушет на территории газонакопительной станции, принадлежащей одному из ООО. Во время перекачки сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за искры статического электричества произошло возгорание.

Оператор станции получил ожоги и скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.