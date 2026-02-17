В ЦБ назвали сроки перехода к нейтральной денежно-кредитной политике

Центробанк России перейдет к более мягкой денежно-кредитной политике не раньше следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина. Он заявил, что к этому времени инфляция может приблизиться к целевому уровню в 4%. Он также отметил, что ожидания по инфляции у бизнеса и населения могут начать снижаться. В этом году ключевая процентная ставка останется двузначной, а переход к однозначной ставке, скорее всего, произойдет в 2027 году. Заботкин предполагает, что в следующем году средняя ставка может снизиться до 7,5-8,5%.

