В больнице Михайлова расширили возможности хирургической помощи

В больнице Михайлова приступила к работе обновленная команда хирургов. Теперь часть хирургических вмешательств пациенты могут получить на месте — госпитализация в Рязань не потребуется. Об этом сообщает пресс-служба Областной клинической больницы.

В медучреждении уже выполняют аппендэктомию, герниопластику, операции на желчном пузыре, удаление липом, а также вскрытие и дренирование абсцессов.

Для получения плановой хирургической помощи необходимо записаться на прием к терапевту в поликлинике, который оформит направление на госпитализацию.