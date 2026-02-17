Суд обязал дроппера из Санкт-Петербурга вернуть жителю Рязанской области деньги

Житель Пителинского округа стал жертвой мошенников и перевел на счет человека, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, 92 тысячи рублей. Прокурор обратился в суд северной столицы с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования.