Средняя пенсия неработающих россиян выросла до 24 тысяч рублей
Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года составил 23 996 рублей. За год выплата увеличилась примерно на 2,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, пишет РИА Новости.

В декабре 2024 года неработающие пенсионеры получали около 21,7 тысячи рублей.

Самый высокий средний размер пенсии зафиксировали в Центральном федеральном округе — 24,2 тысячи рублей в 2025 году против 21,9 тысячи рублей годом ранее.

С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.