Рязанским водителям напомнят о соблюдении ПДД на ж/д переездах

В Рязанской области пройдет рейд «Внимание, переезд!». Его проведут железнодорожники совместно с сотрудниками ГАИ. Отмечается, что из-за снежных заносов ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь авто и снижается сцепление колес с дорогой. Водителям напомнят о необходимости соблюдать ПДД. Профилактическое мероприятие продлится до 27 февраля.

Рязанским водителям напомнят о соблюдении ПДД на ж/д переездах. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе МЖД.

В Рязанской области пройдет рейд «Внимание, переезд!». Его проведут железнодорожники совместно с сотрудниками ГАИ. Отмечается, что из-за снежных заносов ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь авто и снижается сцепление колес с дорогой. Водителям напомнят о необходимости соблюдать ПДД.

Профилактическое мероприятие продлится до 27 февраля.

Уточняется, что с начала года в Рязанской области в границах МЖД ДТП на переездах не было. Однако в феврале зафиксирован случай, когда спецтехника столкнулась с поездом из-за несоблюдения водителем безопасного расстояния при движении вдоль пути.