Рязанские остановки обновят и приведут к единому стилю

Губернатор Павел Малков обратил внимание, что в Рязани имеются остановки, которые пострадали от снегопадов. Он поручил администрации Рязани проанализировать состояние павильонов и обновить их весной. Также должно быть предложено несколько типовых проектов остановок: для исторического центра, городских микрорайонов, учитывая в том числе и торговые точки. Напомним, в Рязани рухнула часть крыши остановки из-за скопившегося снега. Другой павильон перевернулся. На улице Циолковского из-за ветра падала остановка общественного транспорта.

Рязанские остановки общественного транспорта обновят и приведут к единому стилю. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 17 февраля.

