Рязанец «из администрации» не заплатил за проезд и подрался с водителем маршрутки
На кадрах видно, как пассажир приказал водителю закрыть рот и не хотел выходить из маршрутки. Позже те подрались уже на улице. По словам очевидцев, причина конфликт неизвестна, но дебошир сказа, что все вокруг «дебильные», а сам он якобы из администрации.
Рязанец, «работающий в администрации», не заплатил за проезд и подрался с водителем маршрутки.
На кадрах видно, как пассажир приказал водителю закрыть рот и не хотел выходить из маршрутки. Позже те подрались уже на улице.
По словам очевидцев, причина конфликт неизвестна, но дебошир сказал, что все вокруг «дебильные», а сам он якобы из администрации.
В мэрии прокомментировали инцидент РЗН. Инфо. В горадминистрации сообщили, что участвующий в конфликте мужчина не их сотрудник.
Фото: «Топор. Рязань».