Рязанец «из администрации» не заплатил за проезд и подрался с водителем маршрутки

На кадрах видно, как пассажир приказал водителю закрыть рот и не хотел выходить из маршрутки. Позже те подрались уже на улице. По словам очевидцев, причина конфликт неизвестна, но дебошир сказа, что все вокруг «дебильные», а сам он якобы из администрации.

Рязанец, «работающий в администрации», не заплатил за проезд и подрался с водителем маршрутки. Видео драки оказалось в распоряжении телеграм-канала «Топор. Рязань».

На кадрах видно, как пассажир приказал водителю закрыть рот и не хотел выходить из маршрутки. Позже те подрались уже на улице.

По словам очевидцев, причина конфликт неизвестна, но дебошир сказал, что все вокруг «дебильные», а сам он якобы из администрации.

В мэрии прокомментировали инцидент РЗН. Инфо. В горадминистрации сообщили, что участвующий в конфликте мужчина не их сотрудник.

Фото: «Топор. Рязань».