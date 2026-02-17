Рязанцы самостоятельно выталкивали автобусы из снега

Кадры появились в телеграм-канале «Топор. Рязань». Вечером в понедельник, 16 февраля, в связи с сложившейся из-за непогоды ситуации на дорогах жителям города пришлось своими силами толкать общественный транспорт, чтобы тот смог поехать. «Суровые рязанцы вчера все-таки доехали домой», — говорится в посте.