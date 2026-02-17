Рязанцы начали передвигаться по городу на лыжах

Лыжника, передвигающегося по проезжей части, заметили возле остановки «больница Семашко». «Когда не дождался общественного транспорта и выбрал путь спорта», — говорится в сообщении. Напомним, утром 17 февраля сотни рязанцев застряли на остановках из-за транспортного коллапса. Из-за снегопада и заносов общественный транспорт ходил с перебоями, а на дорогах образовались сугробы, которые заняли целые полосы. В результате многие не смогли вовремя добраться на работу.