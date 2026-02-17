Россияне-лудоманы отдают букмекерам около 2 трлн рублей в год

Годовой оборот ставок российских букмекеров — около двух триллионов рублей. Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. «Логика законопроекта была довольно простая — наши граждане тратят у букмекеров порядка 2 триллионов рублей в год, то есть это огромные деньги. Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых. Во-вторых, о том, что все-таки эти деньги можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях своего благосостояния и добавляя деньги в экономику», — сказал Чебесков.

Ранее Госдума приняла закон о борьбе с игроманией, обязывающий букмекеров и тотализаторы с сентября размещать информацию о рисках и последствиях азартных игр на сайтах и в пунктах приема ставок.