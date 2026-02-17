Россиян предупредили об угрозе сесть в тюрьму за упавшие с кондиционера сосульки

Собственники квартир могут понести уголовную ответственность, если упавшие с кондиционера сосульки причинят вред людям. Об этом РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, внешние блоки кондиционеров и самовольно установленные козырьки балконов не относятся к фасаду дома и считаются личным имуществом владельца жилья.

«Это личное имущество собственника, и бремя содержания такого имущества он несет самостоятельно», — подчеркнул Хаминский.

Если наледь повредит чужое имущество или нанесет вред здоровью, собственник обязан возместить ущерб по статье 1064 ГК РФ. В случае тяжких последствий ответственность может стать уголовной, добавил юрист.