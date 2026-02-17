Российским предпринимателям напомнили о штрафах за иностранные названия

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила по использованию иностранных названий в бизнесе. Компании должны дублировать иностранные названия на русском языке одинакового размера и стиля или регистрировать их как товарные знаки. Например, «Milk» можно использовать только вместе с «Молоко», а без перевода — нарушение. Регистрация товарного знака может занять до 18 месяцев и не гарантирует успех, поэтому рекомендуется заранее проверить вывески, меню и другие материалы. Штрафы за нарушения — до 10 тыс., а за вводящую в заблуждение рекламу — до 500 тыс., расходы на демонтаж могут быть выше.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся использования иностранных названий в бизнесе. Теперь компании должны либо дублировать иностранные названия на русском языке, либо регистрировать их как товарные знаки. Об этом пишет «Газета. ру».

Эксперт Виктория Фролова объяснила, что надпись на иностранном языке может использоваться только в паре с полноценным переводом, который должен быть одинакового размера и стиля. Например, «Milk» можно оставить только с надписью «Молоко», а «милк» без перевода будет считаться нарушением.

Если компания решит зарегистрировать товарный знак, это может занять до 18 месяцев, и есть риск отказа. Поэтому юристы советуют начать подготовку уже сейчас: проверить все вывески, меню и другие материалы, где могут быть иностранные слова.

Штрафы за нарушение новых правил могут достигать 10 тысяч рублей, но расходы на демонтаж вывесок могут оказаться значительно выше. Если иностранная надпись будет признана рекламой и вводящей в заблуждение, штраф может составить до 500 тысяч рублей.

Эксперт считает, что новые правила требуют от бизнеса большей ответственности и готовности к изменениям.