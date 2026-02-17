Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram с 1 апреля

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Telegram с 1 апреля. Об это пишет «Нам нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу», — говориться в сообщении. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что с указанной даты мессенджер будет полностью заблокирован в России, и Роскомнадзор начнет его тотальную блокировку.