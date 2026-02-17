Рязань
NTech: продажи готовых суши и роллов в РФ выросли почти вдвое
Спрос на готовые суши и роллы растет, несмотря на закрытие 9% суши-баров в российских мегаполисах с февраля 2026 года. Управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк отмечает, что суши и роллы теперь повседневная еда, а не только праздничный деликатес.

Продажи готовых суши и роллов за первые девять месяцев 2025 года выросли на 83% по финансовым показателям и на 90% по объему, по данным NTech. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Ранее эксперты указали на подорожание суши и роллов в РФ.

Фото: «Ведомости».