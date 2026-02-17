Минцифры рассказало рязанцам о сроках снятия ограничений мобильного интернета

Минцифры Рязанской области ответило на вопрос рязанки по поводу отсутствия мобильного интернета. Сообщения появились под постом в соцсетях губернатора региона Павла Малкова.
Рязанка пожаловалась на очередное отключение мобильного интернета. Она поинтересовалось, как быть людям и когда это закончится. «Макс и тот ничего не загружает», — отметила женщина.
В ответ Министерство цифрового развития Рязанской области пояснило, что ограничения на мобильный интернет вводятся не спонтанно, а принимаются компетентными органами в зависимости от оперативной обстановки. «Понимаем, насколько сложно сейчас без мобильного интернета. Ограничения сейчас действуют у всех операторов связи», — отметили в министерстве.
Представители Минцифры также порекомендовали пользователям перезагрузить приложения или устройства в случае возникновения проблем с загрузкой. О точных сроках снятия ограничений пока нет информации, но власти обещают уведомить население, как только появятся обновления.