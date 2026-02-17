Мэрия Рязани рассказала о судьбе кафе «Снежинка» в центре города

Администрация Рязани рассказала о судьбе кафе «Снежинка», располагавшегося на улице Ленина. Сообщения появились в социальных сетях Павла Малкова. Рязанцы под постами губернатора поинтересовались, когда же откроется кафе «Снежинка». В ответ мэрия заявила, что открытие не планируется. «Земельный участок принадлежит на праве частной собственности физическому лицу», — пояснили причину в администрации.

Напомним, кафе в Рязани снесли еще в 2022 году. По проекту предполагалось возвести там новую постройку в стиле архитектуры здания рязанского политехнического института.

Планировалось, что новую «Снежинку» возведут в склоне холма, на котором она стоит. Первый этаж должен был расположиться частично под землей с выходом на среднюю террасу променада Лыбедского бульвара. А на месте прежнего кафе — второй этаж. План предусматривал и площадку для летней веранды.

В 2024 году мэрия через суд обязала владельца кафе на Лыбедском бульваре убрать ограждения на склоне. В иске отметили, что владелец кафе «Снежинка» самовольно занял территорию, установив ограждения возле своего кафе. Площадь занятого участка составила 480 квадратных метров.

Фото: Рязанские ведомости / Михаил Скрипников.