5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
358
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
921
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 427
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
5 011
Мэрия Рязани рассказала о судьбе кафе «Снежинка» в центре города
Администрация Рязани рассказала о судьбе кафе «Снежинка», располагавшегося на улице Ленина. Сообщения появились в социальных сетях Павла Малкова.

Рязанцы под постами губернатора поинтересовались, когда же откроется кафе «Снежинка». В ответ мэрия заявила, что открытие не планируется. «Земельный участок принадлежит на праве частной собственности физическому лицу», — пояснили причину в администрации.

Напомним, кафе в Рязани снесли еще в 2022 году. По проекту предполагалось возвести там новую постройку в стиле архитектуры здания рязанского политехнического института.

Планировалось, что новую «Снежинку» возведут в склоне холма, на котором она стоит. Первый этаж должен был расположиться частично под землей с выходом на среднюю террасу променада Лыбедского бульвара. А на месте прежнего кафе — второй этаж. План предусматривал и площадку для летней веранды.

В 2024 году мэрия через суд обязала владельца кафе на Лыбедском бульваре убрать ограждения на склоне. В иске отметили, что владелец кафе «Снежинка» самовольно занял территорию, установив ограждения возле своего кафе. Площадь занятого участка составила 480 квадратных метров.

Фото: Рязанские ведомости / Михаил Скрипников.