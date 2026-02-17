Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
ЦБ USD 76.74 0.12 18/02
ЦБ EUR 90.87 -0.17 18/02
Нал. USD 76.60 / 76.60 17/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 91.80 17/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
412
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
539
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
980
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 487
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
МЧС выпустило еще одно снежное метеопредупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, 19 февраля на территории Рязанской области ожидается «очень сильный» снег, метель. Ветер прогнозируют порывами 13-18 м/с. На дорогах будут снежные заносы, гололедица. Ранее рязанцев предупреждали, что 18 февраля в регионе среднесуточная температура воздуха опустится на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

МЧС выпустило еще одно снежное метеопредупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства.

Согласно прогнозу, 19 февраля на территории Рязанской области ожидается «очень сильный» снег, метель. Ветер прогнозируют порывами 13-18 м/с.

На дорогах будут снежные заносы, гололедица.

Ранее рязанцев предупреждали, что 18 февраля в регионе среднесуточная температура воздуха опустится на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.