МЧС выпустило еще одно снежное метеопредупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, 19 февраля на территории Рязанской области ожидается «очень сильный» снег, метель. Ветер прогнозируют порывами 13-18 м/с. На дорогах будут снежные заносы, гололедица. Ранее рязанцев предупреждали, что 18 февраля в регионе среднесуточная температура воздуха опустится на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.
