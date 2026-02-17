МЧС выпустило еще одно снежное метеопредупреждение для рязанцев

Согласно прогнозу, 19 февраля на территории Рязанской области ожидается «очень сильный» снег, метель. Ветер прогнозируют порывами 13-18 м/с. На дорогах будут снежные заносы, гололедица. Ранее рязанцев предупреждали, что 18 февраля в регионе среднесуточная температура воздуха опустится на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.