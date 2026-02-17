Массовый сбой произошел на «Госуслугах»
На официальном сайте сервиса сообщили, что на сервере ведутся технические работы, и порекомендовали перезагрузить страницу в случае неполадок. Отмечается, что хуже всего дела обстоят с сайтом (46% жалоб), также сбои наблюдаются в личном кабинете (29%) и в приложении (8%).
По всей стране пользователи сталкиваются с проблемами на портале «Госуслуги». Мобильное приложение не запускается. О сбое свидетельствуют данные мониторингового сервиса DownDetector.
