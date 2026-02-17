Госдума приняла закон о сохранности и защите генетических данных

Обращение генетических данных будет регулироваться законом «О государственном регулировании в сфере генно-инженерной деятельности». Он разрешает представление данных в натуральной и цифровой формах. Также возможна передача данных за границу при соблюдении особого порядка, но запрещена передача данных из популяционных исследований третьим лицам за рубежом. Отмечается, что закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.

Госдума приняла закон о защите генетической информации граждан и контроле за ее использованием. Об этом сообщили РИА Новости.

